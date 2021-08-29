Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Россиянин Черняев выиграл золото в плавании брассом на 100 метров на Паралимпиаде

13:03

Россиянин Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль в плавании брассом на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Серебро в активе колумбийца Мойзеса Фуэнтоса, бронзу взял греу Антониос Тсапатакис. 4-е место занял россиянин Александр Молков.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Плавание.

Мужчины. 100 м брасс

1. Дмитрий Черняев (Россия)

2. Мойзес Фуэнтес (Колумбия)

3. Антониос Тсапатакис (Греция)

4. Александр Молков (Россия)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Веллитон против Акинфеева: «убийство» или несчастный случай? 10 лет скандальному дерби
Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 29 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд