Россиянин Черняев выиграл золото в плавании брассом на 100 метров на Паралимпиаде
13:03
Россиянин Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль в плавании брассом на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.
Серебро в активе колумбийца Мойзеса Фуэнтоса, бронзу взял греу Антониос Тсапатакис. 4-е место занял россиянин Александр Молков.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.
Плавание.
Мужчины. 100 м брасс
1. Дмитрий Черняев (Россия)
2. Мойзес Фуэнтес (Колумбия)
3. Антониос Тсапатакис (Греция)
4. Александр Молков (Россия)
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