Россиянин Черняев выиграл золото в плавании брассом на 100 метров на Паралимпиаде

Россиянин Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль в плавании брассом на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Серебро в активе колумбийца Мойзеса Фуэнтоса, бронзу взял греу Антониос Тсапатакис. 4-е место занял россиянин Александр Молков.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Плавание.

Мужчины. 100 м брасс

1. Дмитрий Черняев (Россия)

2. Мойзес Фуэнтес (Колумбия)

3. Антониос Тсапатакис (Греция)

4. Александр Молков (Россия)