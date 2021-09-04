Россиянка Кулинич-Сорокина стала бронзовым призером в беге на 200 метров на Паралимпиаде

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио.

В забеге на дистанции 200 метров россиянка показала третий результат с временем 24,85 секунды, уступив 1,83 секунды победителю, Омаре Дуранд Элиас из Кубы (23,02). Второе место заняла украинка Оксана Ботурчук (отставание — +1,46 секунды).

Спортсменки выступали в категории T12, в которой представлены атлеты с нарушением зрения.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио с 35 золотыми, 30 серебряными и 48 бронзовыми наградами. На первой строчке идет Китай (90-53-49), на второй — Великобритания (40-37-41), на третьей — США (35-35-28).