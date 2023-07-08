ПКР обратился в оргкомитет Азиатских паралимпийских игр по вопросу допуска на соревнования

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ПКР обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских спортсменов.

«Паралимпийский комитет России обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов в Играх по шести видам спорта, развиваемым международными федерациями, принявшими решение о допуске россиян к соревнованиям. В случае положительного решения и согласования от международных федераций и Азиатского паралимпийского комитета российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, велоспорту, теннису на колясках и настольному теннису. Надеемся получить ответ на запрос в кратчайшие сроки», — приводит слова Рожкова ТАСС.

8 июля российских и белорусских спортсменов допустили до Азиатских игр-2023 в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе. Спортсмены также не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом они смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.