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Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 31 августа

16:12

На летней Паралимпиаде-2020 в Токио прошел седьмой медальный день. Российские спортсмены взяли три золота в плавании, два — в легкой атлетике и одно — в велоспорте.

В медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио команда России, у которой 25 золотых наград, идет на третьем месте.

1
Китай
 62 38 32 132
2
Великобритания
 29 23 28 80
3
Россия
 25 16 33 74
4
США
 24 24 15 63
5
Украина
 15 33 19 67
6
Бразилия
 14 11 17 42
7
Нидерланды
 14 9 9 32
8
Австралия
 13 21 20 54
9
Италия
 11 18 14 43
10
Азербайджан
 10 1 4 15
11
Испания
 9 12 5 26
12
Иран
 7 6 1 14
13
Франция
 6 9 18 33
14
Германия
 5 6 14 25
15
Япония
 5 6 11 22
16
Узбекистан
 5 4 6 15
17
Мексика
 5 1 7 13
18
Белоруссия
 5 1 1 7
19
Венгрия
 4 2 3 9
20
Израиль
 4 2 1 7
21
Польша
 3 4 8 15
22
Новая Зеландия
 3 3 2 8
23
Бельгия
 3 2 7 12
24
Ирландия
 3 2 1 6
25
Швейцария
 3 2 1 6
26
Нигерия
 3 1 2 6
27
ЮАР
 3 1 1 5
28
Иордания
 3 0 1 4
29
Колумбия
 2 5 8 15
30
Индия
 2 5 4 11
31
Тунис
 2 4 1 7
32
Венесуэла
 2 2 2 6
33
Словакия
 2 2 1 5
34
Чили
 2 2 0 4
35
Дания
 2 1 1 4
36
Куба
 2 1 1 4
37
Норвегия
 2 0 2 4
38
Канада
 1 7 5 13
39
Австрия
 1 4 1 6
40
Корея
 1 3 9 13
41
Турция
 1 3 8 12
42
Казахстан
 1 3 0 4
43
Таиланд
 1 2 4 7
44
Алжир
 1 2 4 7
45
Швеция
 1 2 1 4
46
Чехия
 1 1 1 3
47
Малайзия
 1 1 0 2
48
Эквадор
 1 0 1 2
49
Финляндия
 1 0 1 2
50
Шри Ланка
 1 0 1 2
51
Сингапур
 1 0 0 1
52
Эфиопия
 1 0 0 1
53
Монголия
 1 0 0 1
54
Египет
 0 4 2 6
55
Латвия
 0 3 2 5
56
Грузия
 0 3 0 3
57
Болгария
 0 2 0 2
58
Греция
 0 1 5 6
59
Индонезия
 0 1 2 3
60
Аргентина
 0 1 2 3
61
Румыния
 0 1 1 2
62
Ирак
 0 1 1 2
63
Вьетнам
 0 1 0 1
64
Намибия
 0 1 0 1
65
Хорватия
 0 1 0 1
66
Кувейт
 0 1 0 1
67
Словения
 0 1 0 1
68
Коста-Рика
 0 1 0 1
69
Литва
 0 0 2 2
70
Сальвадор
 0 0 1 1
71
Кипр
 0 0 1 1
72
Уганда
 0 0 1 1
73
Гонконг
 0 0 1 1
74
Португалия
 0 0 1 1
75
Черногория
 0 0 1 1
76
Тайвань
 0 0 1 1
77
Кения
 0 0 1 1
78
ОАЭ
 0 0 1 1
79
Марокко
 0 0 1 1
80
Оман
 0 0 1 1

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Иван Шитик все материалы автора

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