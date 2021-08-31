Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 31 августа
16:12
На летней Паралимпиаде-2020 в Токио прошел седьмой медальный день. Российские спортсмены взяли три золота в плавании, два — в легкой атлетике и одно — в велоспорте.
В медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио команда России, у которой 25 золотых наград, идет на третьем месте.
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