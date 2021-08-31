Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 31 августа

Во вторник, 31 августа, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Золото завоевали Михаил Асташов (велоспорт), Антон Кулятин (1500 м для спортсменов с нарушением зрения), Владимир Свиридов (толкание ядра). Серебро: Евгений Швецов (400 м). Бронза у Федора Рудакова (1500 м для слепых и слабовидящих), Никиты Котукова (прыжки в длину).

Всех российских медалистов за 30 августа можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 31 августа

Велоспорт

Шоссе

Мужчины

1. Михаил Асташов (Россия)

2. Аарон Кит (США)

3. Михаэль Тойбер (Германия)

Легкая атлетика

Мужчины. 1500 м для спортсменов с нарушением зрения

1. Антон Кулятин (Россия)

2. Руай Жебабли (Тунис)

3. Джарид Клиффорд (Австралия)

Легкая атлетика

Мужчины. 1500 м для слепых и слабовидящих

1. Ельцин Жаке (Бразилия)

2. Синья Вада (Япония)

3. Федор Рудаков (Россия)

Легкая атлетика

Мужчины. 400 м

1. Джеймс Тернер (Австралия)

2. Евгений Швецов (Россия)

3. Уильям Стедман (Новая Зеландия)

Легкая атлетика

Мужчины. Прыжки в длину

1. Робиэль Соль Сервантес (Куба)

2. Родерик Таунсенд (США)

3. Никита Котуков (Россия)

Легкая атлетика

Мужчины. Толкание ядра

1. Владимир Свиридов (Россия)

2. Яссин Гениши (Тунис)

3. Себастьян Дитц (Германия)