Пловец Вдовин выиграл золотую медаль Паралимпиады, установив мировой рекорд

Российский пловец Андрей Вдовин одержал победу на дистанции 400 метров в классе Т37 на Паралимпийских играх. Он преодолел дистанцию за 49,34 секунды, что является новым мировым рекордом.

Вторым стал американец Ник Мэйхью — 50,26 секунды. Замкнул тройку лучших еще один россиянин — Чермен Кобесов, преодолевший дистанцию за 50,44 секунды.