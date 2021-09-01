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Пловец Вдовин выиграл золотую медаль Паралимпиады, установив мировой рекорд

06:20

Российский пловец Андрей Вдовин одержал победу на дистанции 400 метров в классе Т37 на Паралимпийских играх. Он преодолел дистанцию за 49,34 секунды, что является новым мировым рекордом.

Вторым стал американец Ник Мэйхью — 50,26 секунды. Замкнул тройку лучших еще один россиянин — Чермен Кобесов, преодолевший дистанцию за 50,44 секунды.

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Евгений Козинов все материалы автора

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