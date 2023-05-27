Отстраненный паралимпиец Обыденнов: «Я был готов, для меня нет ничего удивительного в позиции Запада в отношении России»

Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов прокомментировал «СЭ» свое отстранение от соревнований под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) из-за политической позиции.

«Меня отстранили от всех международных соревнований под эгидой UCI. К счастью, этим международные соревнования не ограничены. Есть полупрофессиональные и любительские турниры, которых нет в календаре UCI, и где не все так однозначно. После 2014 года с той стороны, с Запада, все к этому шло. Я был готов, для меня ничего удивительного нет в позиции Запада в отношении России и нашего спорта. Мне кажется, что можно открыто говорить об элементах откровенного фашизма от международного спорта. Были сигналы, что они на этом пути, а сейчас мы наблюдаем апогей этого, когда по национальному признаку отстраняют целую страну во всех видах спорта. Они начали идти по этому пути с 2014 года, с каждым годом они все жестче и жестче закручивали гайки. Я в это время не менялся, никогда не скрывал свое отношение к президенту Путину и политике моего государства. Я не готов идти на поводу критериев международных организаций. Это не моя головная боль, а международных организаций, им потом все разгребать. Они занимаются самоуничтожением спорта высших достижений, это необратимый процесс. Года через два мы увидим совсем другой вид профессионального спорта, он не будет под контролем тех сил, которые им сейчас руководят», — сказал Обыденнов «СЭ».

47-летний Обыденнов был отстранен от соревнований под эгидой UCI из-за постов в соцсетях в поддержку СВО. Санкции в отношении спортсмена вступают в силу с 1 июня.