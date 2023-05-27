Отстраненный паралимпиец Обыденнов: «Я работаю, чтобы вернуться на международную арену с флагом и гимном России»

Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов поделился с «СЭ» мнением о будущем российского спорта.

«Я уверен в своем профессиональном будущем и любого спорта в нашей стране. Все у нас будет хорошо, мы будем гордиться нашими спортсменами на крупных соревнованиях. Я работаю и готовлюсь дальше, чтобы в среднесрочной перспективе вернуться на международную арену с флагом, в форме сборной и с гимном России», — сказал Обыденнов «СЭ».

Обыденнов был отстранен от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) из-за своей политической позиции.