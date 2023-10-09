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Матыцин назвал правильным решение о допуске россиян на Паралимпиаду

Руслан Минаев
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Благодаря такой системной работе принято единственное верное решение на ассамблее о допуске на Игры. Создание таких центров, доступной среды для всех категорий — Паралимпийский комитет России (ПКР) ведет хорошую, нужную системную работу совместно с фондом «Защитники Отечества». Чем больше будет таких центров, чем больше их оснащение, тем больше возможностей в том числе стремиться к медалям», — цитирует главу ведомства ТАСС.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В ПКР заявили, что допуск спортсменов без флага, гимна и национальной символики является дискриминацией по национальному признаку.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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