Матыцин назвал правильным решение о допуске россиян на Паралимпиаду

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Благодаря такой системной работе принято единственное верное решение на ассамблее о допуске на Игры. Создание таких центров, доступной среды для всех категорий — Паралимпийский комитет России (ПКР) ведет хорошую, нужную системную работу совместно с фондом «Защитники Отечества». Чем больше будет таких центров, чем больше их оснащение, тем больше возможностей в том числе стремиться к медалям», — цитирует главу ведомства ТАСС.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В ПКР заявили, что допуск спортсменов без флага, гимна и национальной символики является дискриминацией по национальному признаку.