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Сегодня, 17:30

Левитин назвал несправедливой дискриминацией допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Помощник президента РФ и первый вице-президент ОКР Игорь Левитин в интервью «СЭ» высказался о допуске россиян к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

— Паралимпийский комитет России был допущен до участия в Играх, но на условиях нейтральности. ПКР назвал это «несправедливой дискриминацией». Как вы отреагировали?

— Несправедливая дискриминация. Но тем не менее если спортсмены пройдут отбор — надо ехать на Игры. Если спортсмен этого захочет, мы препятствовать не будем.

— А если будут просить спортсменов подписывать различные декларации?

— Сперва нужно их изучить. У каждой международной федерации свои декларации. Надо смотреть, чтобы они не ущемляли права человека и чтобы там не было пунктов с осуждением или неосуждением СВО, — сказал Левитин «СЭ».

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку и заявили, что будут добиваться полного восстановления своих прав в МПК.

Полностью интервью Игоря Левитина читайте на сайте «СЭ»

ОКР
ПКР
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