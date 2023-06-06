В ПКР высказались о возвращении сборной России по следж-хоккею на международные турниры

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин прокомментировал «СЭ» возможное возвращение сборной России по следж-хоккею на международные турниры под эгидой Международного паралимпийского комитета.

— Видите предпосылки к возвращению сборной России по следж-хоккею на международные турниры МПК?

— Международный паралимпийский комитет и Международный олимпийский комитет четко объявили, что не рассматривают командные виды спорта в качестве возможных участников соревнований. Если позиция изменится, то мы получим такую возможность. Пока мы находимся в такой ситуации, надо самим проводить больше соревнований и приглашать зарубежные команды, которые могут приехать.