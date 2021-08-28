Расписание соревнований Паралимпиады на 29 августа. Какие медали может выиграть Россия

28 августа в Токио продолжается летняя Паралимпиада.

Легкая атлетика

Роман Тарасов

Вероника Доронина

Антон Прохоров

Фёдор Рудаков

Елена Иванова

Евгений Швецов

Виталий Гриценко

Алексей Быченок

Георгий Маргиев

Анна Сапожникова

Антонина Баранова

Александра Зайцева

Дмитрий Душкин

Денис Гнездилов

Академическая гребля

Алексей Чувашев

Екатерина Мошковская

Анна Пискунова

Евгений Борисов

Антон Воронов

Евгений Терехов

Бочча

Ольга Долгова

Михаил Гутник

Диана Цыплина

Дмитрий Козьмин

Александр Легостаев

Сергей Сафин

Волейбол сидя

Ольга Арбатская

Светлана Чуракова

Алёна Дмитриева

Анна Годовицына

Татьяна Иванова

Марина Карасева

Елизавета Кунстман

Юлия Медникова

Екатерина Окорокова

Ирина Панина

Любовь Пермякова

Ирина Смирнова

Александр Байчик

Андрей Лавринович

Виктор Миленин

Владимир Панкратов

Сергей Поздеев

Александр Резниченко

Александр Савичев

Денис Шестаков

Алексей Волков

Евгений Волосников

Ильнар Зиннатуллин

Анатолий Крупин

Голбол

Ирина Арестова

Анастасия Чудина

Арина Герасимова

Юлия Храпкова

Анастасия Мазур

Евгения Семина

Дзюдо

Ольга Забродская

Владимир Федин

Анатолий Шевченко

Конный спорт

Настольный теннис

Дмитрий Лавров

Расул Назиров

Александра Васильева

Маляк Алиева

Раиса Чебаника

Виктория Сафонова

Пауэрлифтинг

Хеда Бериева

Вера Муратова

Плавание

Валерия Шабалина

Ольга Потешкина

Михаил Кулябин

Дмитрий Черняев

Александр Мольков

Владимир Даниленко

Никита Казачинер

Андрей Гладков

Анна Крившина

Мария Латрицкая

Дарья Пикалова

Богдан Мозговой

Александр Скалиух

Денис Тарасов

Зоя Щурова

Юлия Шишова

Александр Беляев

Стрельба из лука

Степанида Артахинова

Баир Шигаев

Теннис на колясках

Людмила Бубнова

Виктория Львова

Людмила Бубнова

Виктория Львова

Триатлон

Анна Бычкова

Фехтование на колясках

Алёна Евдокимова

Юлия Майя

Ирина Мишурова

Альберт Камалов

Никита Нагаев

Артур Юсупов

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03.25. Легкая атлетика («Матч! Страна»)

10.55. Плавание. Легкая атлетика («Матч ТВ»)

12.00. Плавание («Матч! Страна»)

12.35. Плавание («Матч ТВ»)

12.55 Легкая атлетика («Матч! Арена»)

14.40 Легкая атлетика («Матч ТВ»)

Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России

