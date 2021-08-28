Расписание соревнований Паралимпиады на 29 августа. Какие медали может выиграть Россия
Легкая атлетика
100 м Т12 мужчины
Роман Тарасов
100 м Т34 (T33/34) женщины
Вероника Доронина
100 м Т63 (Т42/63) мужчины
Антон Прохоров
1500 м Т11 мужчины
Фёдор Рудаков
200 м T36 женщины
Елена Иванова
400 м Т36 мужчины
Евгений Швецов
400 м Т53 мужчины
Виталий Гриценко
400 м Т54 мужчины
Алексей Быченок
Прыжки в высоту Т47 (Т45/46/47) мужчины
Георгий Маргиев
Прыжки в длину T37 женщины
Анна Сапожникова
Толкание ядра F20 женщины
Антонина Баранова
Александра Зайцева
Толкание ядра F40 мужчины
Дмитрий Душкин
Денис Гнездилов
Академическая гребля
Одиночки мужские (Pr1M1X)
Алексей Чувашев
Распашная четверка с рулевым (Pr3mix4+)
Екатерина Мошковская
Анна Пискунова
Евгений Борисов
Антон Воронов
Евгений Терехов
Бочча
Личные соревнования, класс ВС1
Ольга Долгова
Михаил Гутник
Личные соревнования, класс ВС2
Диана Цыплина
Дмитрий Козьмин
Личные соревнования, класс ВС3
Александр Легостаев
Личные соревнования, класс ВС4
Сергей Сафин
Волейбол сидя
Женщины
Ольга Арбатская
Светлана Чуракова
Алёна Дмитриева
Анна Годовицына
Татьяна Иванова
Марина Карасева
Елизавета Кунстман
Юлия Медникова
Екатерина Окорокова
Ирина Панина
Любовь Пермякова
Ирина Смирнова
Мужчины
Александр Байчик
Андрей Лавринович
Виктор Миленин
Владимир Панкратов
Сергей Поздеев
Александр Резниченко
Александр Савичев
Денис Шестаков
Алексей Волков
Евгений Волосников
Ильнар Зиннатуллин
Анатолий Крупин
Голбол
Женщины
Ирина Арестова
Анастасия Чудина
Арина Герасимова
Юлия Храпкова
Анастасия Мазур
Евгения Семина
Дзюдо
Женщины до 70 кг
Ольга Забродская
Мужчины до 90 кг
Владимир Федин
Мужчины свыше 100 кг
Анатолий Шевченко
Конный спорт
Командный приз
Настольный теннис
Личные соревнования MS1 (муж.)
Дмитрий Лавров
Личные соревнования MS2 (муж.)
Расул Назиров
Личные соревнования WS4 (жен.)
Александра Васильева
Личные соревнования WS6 (жен.)
Маляк Алиева
Раиса Чебаника
Личные соревнования WS7 (жен.)
Виктория Сафонова
Пауэрлифтинг
женщины до 73 кг
Хеда Бериева
женщины до 79 кг
Вера Муратова
Плавание
100 м брасс SB14, женщины
Валерия Шабалина
Ольга Потешкина
100 м брасс SB14, мужчины
Михаил Кулябин
100 м брасс SB4, мужчины
Дмитрий Черняев
Александр Мольков
200 м вольный стиль S2, мужчины
Владимир Даниленко
Никита Казачинер
400 м вольный стиль S7, мужчины
Андрей Гладков
50 м вольный стиль S13, женщины
Анна Крившина
Мария Латрицкая
Дарья Пикалова
50 м вольный стиль S9, мужчины
Богдан Мозговой
Александр Скалиух
Денис Тарасов
50 м на спине S3, женщины
Зоя Щурова
Юлия Шишова
50 м на спине S3, мужчины
Александр Беляев
Эстафета 4x100м вольный стиль 34 рoints женщины
Стрельба из лука
микст Блочный лук
Степанида Артахинова
Баир Шигаев
Теннис на колясках
Одиночные соревнования женщин
Людмила Бубнова
Виктория Львова
Парные соревнования женщин
Людмила Бубнова
Виктория Львова
Триатлон
PTS5 (жен.)
Анна Бычкова
Фехтование на колясках
Командные соревнования рапира (жен.)
Алёна Евдокимова
Юлия Майя
Ирина Мишурова
Командные соревнования рапира (муж.)
Альберт Камалов
Никита Нагаев
Артур Юсупов
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03.25. Легкая атлетика («Матч! Страна»)
10.55. Плавание. Легкая атлетика («Матч ТВ»)
12.00. Плавание («Матч! Страна»)
12.35. Плавание («Матч ТВ»)
12.55 Легкая атлетика («Матч! Арена»)
14.40 Легкая атлетика («Матч ТВ»)
Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
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