Американская пловчиха Пагонис установила мировой рекорд на Паралимпиаде, россиянка Шевченко стала седьмой
12:41
Американская пловчиха Анастасия Пагонис выиграла золото Паралимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем. При этом 24-летняя спортсменка установила мировой рекорд, преодолев дистанцию за 4 минуты 54,49 секунды.
Прежний рекорд принадлежал ей же и был установлен в июне (4.56,16).
Второе место заняла Лисетт Бруинсма из Нидерландов (5.05,34), третье — китаянка Цай Ливэнь (5.07,56).
Россиянка Анастасия Шевченко финишировала на седьмой строчке (5.33,08).
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