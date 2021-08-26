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Американская пловчиха Пагонис установила мировой рекорд на Паралимпиаде, россиянка Шевченко стала седьмой

12:41

Американская пловчиха Анастасия Пагонис выиграла золото Паралимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем. При этом 24-летняя спортсменка установила мировой рекорд, преодолев дистанцию за 4 минуты 54,49 секунды.

Прежний рекорд принадлежал ей же и был установлен в июне (4.56,16).

Второе место заняла Лисетт Бруинсма из Нидерландов (5.05,34), третье — китаянка Цай Ливэнь (5.07,56).

Россиянка Анастасия Шевченко финишировала на седьмой строчке (5.33,08).

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Роман Шишов все материалы автора

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