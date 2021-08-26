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Россияне Исаев и Бартасинский завоевали серебро и бронзу в плавании брассом на 100 метров Паралимпиады

12:46

Пловцы Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский заняли второе и третье места соответственно в плавании брассом на 100 метров.

Таким образом, в активе сборной России в этой дисциплине серебряная и бронзовая медали.

Плавание.

Мужчины. 100 м брасс

1. Стефано Раймонди (Италия)

2. Артем Исаев (Россия)

3. Дмитрий Бартасинский (Россия)

4. Дмитрий Григорьев (Россия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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