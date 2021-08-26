Россияне Исаев и Бартасинский завоевали серебро и бронзу в плавании брассом на 100 метров Паралимпиады
12:46
Пловцы Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский заняли второе и третье места соответственно в плавании брассом на 100 метров.
Таким образом, в активе сборной России в этой дисциплине серебряная и бронзовая медали.
Плавание.
Мужчины. 100 м брасс
1. Стефано Раймонди (Италия)
2. Артем Исаев (Россия)
3. Дмитрий Бартасинский (Россия)
4. Дмитрий Григорьев (Россия)
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