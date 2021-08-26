Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение Асташова после неправильного выбора музыки

Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио провел повторное награждение российского велогонщика Михаила Асташова после неправильного выбора музыкального сопровождения.

В четверг Асташов завоевал золотую медаль в велоспорте на треке в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Паралимпиаде вместо гимна России в случае победы российских спортсменов должен звучать фрагмент из Первого концерта Чайковского, но в ходе церемонии награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета.

«Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение тройки призеров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя звучал Первый концерт Чайковского», — сообщили ТАСС в команде ПКР.