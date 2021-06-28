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Новое увлечение Загитовой, Клишина эффектна на пляже, Туктамышева выбралась в Париж

Сегодня, 08:15
Алина Загитова, Дарья Клишина, Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Алина Загитова, Дарья Клишина, Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

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