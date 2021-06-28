Новое увлечение Загитовой, Клишина эффектна на пляже, Туктамышева выбралась в Париж

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

Абсолютно счастливая Елизавета Туктамышева в Париже

Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе: «Новая любовь!»

Семейное фото от Александра и Анастасии Овечкиных

«Настоящая балерина» Алена Косторная показала растяжку

Дарья Клишина, как всегда, проводит свободное время, загорая на пляже

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес готова к лету

Юлия Ефимова поплавала по Москва-реке в компании очаровательного друга

«Дуремар из Подмосковья» Евгений Плющенко показал свой улов

Златан Ибрагимович вовсю наслаждается летом

Шашлык-пати в честь дня рождения Лионеля Месси

Доротея Вирер делится с подписчиками головокружительными горными видами