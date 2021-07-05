Серфингистка Загитова, креативные фото Сидоровой на пляже и Медведева из будущего

Самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Керлингистка Анна Сидорова делает кретивные фото в отпуске.

Алина Загитова пробует себя в серфинге.



Денис Глушаков и Ксения Коваленко — счастливая красно-синяя семья.

Усэйн Болт обожает свою статую.

Квинси Промес набирается сил перед новым сезоном в «Спартаке».

Пока в мире фигурного катания летнее затишье, Евгения Медведева снимается в необычных фотосессиях.

Мода Льюиса Хэмилтона иногда выходит за грань разумного.

Скетелонистка Елена Никитина выкладывает сумасшедшее фото в перерыве между тренирочовными циклами.

Хейтеры скажу «фотошоп». Тем не менее, круг именитых друзей Сергея Чепчугова растет.

Флойд Мейвезер, когда провел выставочный бой с блогером и заработал огромную кучу денег.