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Серфингистка Загитова, креативные фото Сидоровой на пляже и Медведева из будущего

Сегодня, 12:45
Алина Загитова, Анна Сидорова, Евгения Медведева. Фото Instagram
Алина Загитова, Анна Сидорова, Евгения Медведева. Фото Instagram
Самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Керлингистка Анна Сидорова делает кретивные фото в отпуске.

Алина Загитова пробует себя в серфинге.


Денис Глушаков и Ксения Коваленко — счастливая красно-синяя семья.

Усэйн Болт обожает свою статую.

Квинси Промес набирается сил перед новым сезоном в «Спартаке».

Пока в мире фигурного катания летнее затишье, Евгения Медведева снимается в необычных фотосессиях.

Мода Льюиса Хэмилтона иногда выходит за грань разумного.

Скетелонистка Елена Никитина выкладывает сумасшедшее фото в перерыве между тренирочовными циклами.

Хейтеры скажу «фотошоп». Тем не менее, круг именитых друзей Сергея Чепчугова растет.

Флойд Мейвезер, когда провел выставочный бой с блогером и заработал огромную кучу денег.

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