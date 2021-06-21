Загитова показала готовность к сессии, Вирер с кругом — как спасатель из Малибу, Солдатова эффектна на воде
Сегодня, 15:45
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.
Алина Загитова показала, как готовится к сдаче сессии
На сборах во французском Куршевеле Елизавета Туктамышева успевает не только тренироваться, но и гулять по живописным местам
«Дуремар из Подмосковья». Евгений Плющенко показал, как выпускает рыб в пруд
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки стала мамой
После сердечного приступа во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен показал фото из больницы (и вскоре выписался после имплантации деффибрилятора)
Доротея Вирер рассекает по волнам на вейкборде
А Александра Солдатова предпочла поплавать на доске для сапсерфинга
Федор Смолов поделился фотографиями из отпуска, хотя «Локомотив» уже работает на сборе
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