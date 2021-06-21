Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Алина Загитова показала, как готовится к сдаче сессии

На сборах во французском Куршевеле Елизавета Туктамышева успевает не только тренироваться, но и гулять по живописным местам

«Дуремар из Подмосковья». Евгений Плющенко показал, как выпускает рыб в пруд

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки стала мамой

После сердечного приступа во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен показал фото из больницы (и вскоре выписался после имплантации деффибрилятора)

Доротея Вирер рассекает по волнам на вейкборде

А Александра Солдатова предпочла поплавать на доске для сапсерфинга

Федор Смолов поделился фотографиями из отпуска, хотя «Локомотив» уже работает на сборе

Воскресный отдых Дарьи Клишиной