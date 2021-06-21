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Загитова показала готовность к сессии, Вирер с кругом — как спасатель из Малибу, Солдатова эффектна на воде

Сегодня, 15:45
Алина Загитова, Доротея Вирер, Александра Солдатова. Фото Instagram
Алина Загитова, Доротея Вирер, Александра Солдатова. Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Алина Загитова показала, как готовится к сдаче сессии

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После сердечного приступа во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен показал фото из больницы (и вскоре выписался после имплантации деффибрилятора)

Доротея Вирер рассекает по волнам на вейкборде

А Александра Солдатова предпочла поплавать на доске для сапсерфинга

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