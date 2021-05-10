Туктамышева и Клишина наслаждаются пляжным отдыхом и новое видео Дзюбы

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Молодожены Александр Большунов и Анна Жеребятьева делятся своим счастьем во время медового месяца на Мальдивах

Александра Трусова проводит отпуск со своей семьей

Артем Дзюба опубликовал видео в костюме Дэдпула

Елизавета Туктамышева наслаждается отдыхом на пляже у Индийского океана

«Легкий обед» по-итальянски от красавицы Доротеи Вирер

Еще одна красотка на пляже Дарья Клишина

Семейная прогулка Елены Весниной по Мадриду

Тамара Тансыккужина опубликовала фото с российским флагом после победы на ЧМ по шашкам

Дэвид Бекхэм весело отметил день рождения