Райское наслаждение: как отдыхают звезды российского спорта

Отпуск российских спортсменов на море и в теплых странах.

После окончания сезона для спортсменов зимних видов самое время отдохнуть и набраться сил перед стартом подготовки к новым победам. А тут и майские праздники как нельзя кстати.

Чемпион мира Александр Большунов его супруга Анна Жеребятьева проводят медовый месяц на Мальдивах. Свадьба лыжников состоялась 23 апреля, после чего молодожены улетели отдыхать.

«Почему наш выбор пал именно на Мальдивы? Каждый из вас хоть раз в своей жизни видел в интернете эти обалденные картинки, думая, что это фотошоп. Но, друзья мои, это реально существует, и мы в этом убедились. Высоченные пальмы, яркое солнце, лазурная вода и белый песок — это все о Мальдивах. Даже за день до вылета я еще не понимала, что мы летим сюда. Мой мозг еще не догонял. Ну вот мы на острове мечты. Вообще до сих пор не верю, что все вокруг может быть настолько красивым. И желаю каждому хоть раз здесь побывать», — написала спортсменка.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко тоже выбрал Мальдивы, чтобы провести отпуск с женой Яной Рудковской и детьми. Фигурист с середины апреля не только расслаблялся на живописных пляжах, но и успел провести мастер-класс со своим сыном Гном Гномычем и сыграть в хоккей с олимпийским чемпионом в парном катании Антоном Сихарулидзе. И 1 мая вернулся в Россию с новостью-бомбой о возвращении Александры Трусовой к Этери Тутберидзе.

Бывшая гимнастка Каролина Севастьянова не осталась в стороне от модных трендов и решила поехать на Мальдивы. Спортсменка не упускает момента похвастаться своей идеальной фигурой на фоне лазурного моря.

Скелетонистка Юлия Канакина отправилась восстанавливать силы в Дубай. Она не теряет времени зря во время отпуска: продолжает тренироваться каждый день и делится с подписчиками полезными советами по поддержанию спортивной формы.

«На 99% Маугли» — так описала свой отдых на Бали еще одна российская скелетонистка Елена Никитина. Чемпионка рассказала удивительную историю о том, как она нашла на пляже дедушку, который собирает ракушки, делает из них украшения и продает туристам.

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова также предпочитает пляжный отдых.

Захватывающие виды и теплое море Дубая привлекли и биатлонистку Светлану Миронову.

Гимнастка Яна Кудрявцева пользуется возможностью не только искупаться в море в Дубае, но и похвастаться идеальной фигурой после родов.

«Тропикана женщина» Юлия Ступак держит себя в форме даже во время отпуска.