Польская шашистка поддержала россиянку и убрала флаг в матче за мировую корону. А как она выглядит?

В Польше во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной произошел инцидент, привлекший внимание СМИ.

27 апреля прямо во время партии в четвертый игровой день один из организаторов подошел к столу и аккуратно унес с него российский флаг. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА поляка Витольда Баньки.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Срок наказания, утвержденный Спортивным арбитражным судом, — до середины декабря 2022 года.

Соперница россиянки польская шашистка Наталья Садовская в пятый игровой день в знак солидарности также убрала флаг своей страны со стола. Красивый жест!

Хоть и в негативном плане, но этот инцидент подогрел интерес публики к такому не слишком непопулярному на высочайшем уровне виду спорта, как шашки. Давайте и мы познакомимся поближе с соперницей российской спорстменки.