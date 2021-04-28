Почему стал возможен скандальный инцидент с российским государственным символом на чемпионском матче по шашкам в Польше.

Матч за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин в Варшаве неожиданно обернулся крупным международным скандалом. Его спровоцировала информация Telegram-канала Mash о том, что во время одной из партий поединка между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной один из судей показательно убрал с игрового стола российский флаг. Сделано это было в рамках антидопинговых санкций против России — чуть ли не по личному предписанию президента ВАДА поляка Рудольфа Баньки.

Организаторы действовали под давлением

Формально организаторы матча правы — международные шашки хоть и не являются олимпийским видом спорта, но Всемирная федерация (FMJD) подписала Кодекс ВАДА, а значит, обязана соблюдать санкции. Они в первую очередь распространяются на чемпионаты мира или на матчи за титул чемпионов мира. Точно по такой же причине в ноябре-декабре этого года Ян Непомнящий не сможет играть под российским флагом против норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

Другой вопрос, что организаторы не должны были допускать появления флага изначально. Или, учитывая деликатность темы, убрать его между игровыми днями, не делая этого в прямом эфире YouТube, привлекая всеобщее внимание. «То, что сняли флаг во время игры, было полной неожиданностью! — рассказала «СЭ» Тансыккужина. — Главный судья отказался делать это во время партии. Организаторы вынуждены пойти на такой шаг под давлением. Так они мне объяснили после игры».

Инцидент произошел только на четвертый день соревнований. Через час после начала классической партии представитель организаторов внезапно подошел к столу, отклеил от него надпись с именем россиянки с триколором, а затем унес из кадра настольный флажок России. В официальной трансляции наш флаг провисел еще пять минут и потом также исчез. Никаких заменителей госсимвола (как бывает в других вида спорта) предложено не было — Тансыккужина просто продолжила играть без флага.

Это было неприлично и неэтично

«К сожалению, у нас с Польшей сейчас сложные отношения, — прокомментировал случившееся депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. — У них доминирует русофобское настроение, что отражается на спорте. Такое событие — вопиющая наглость и неуважение к нашей стране. Плюс давление на спортсмена. Необходимо выразить протест. Если организаторы изначально разрешили использовать наш флаг, то не нужно посреди матча делать такие антироссийские действия. Принимающая сторона должна была изначально проговаривать все правила. Наша федерация должна отреагировать на это, чтобы больше таких ситуаций не было. Никакой политики во время матчей быть не должно».

«Это неуважение. Оно заключается в неправильной организации турнира, — отметила в разговоре с «СЭ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова. — Международная федерация шашек должна была до чемпионата мира понимать, как ей действовать в случае с Россией. Если они этого не сделали — это их проблемы. Нужно смотреть регламент, есть ли вообще возможность у кого-либо мешать проведению игры. Если такой пункт в регламенте есть, то точно нужно подавать протест. Это было неприлично и неэтично. Такое поведение вполне может сбить спортсмена, задеть его патриотические чувства. Видимо, организаторам дали нагоняй, и они сразу побежали убирать российский флаг. Ни о чем другом их голова уже не думала».

«Эти крайности очень некрасивые, — отметил в разговоре с «СЭ» бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. — Есть распоряжение ВАДА, а дальше уже стоит вопрос: захотят или не захотят унизить российских спортсменов те, кому это выгодно. Меня тоже переполняют эмоции, но есть эмоции, а есть правила, которые нужно соблюдать, хоть они и временные. Если тебя хотят укусить, то ты всячески не должен этого допустить. В данном случае оплошность организаторов устранили самым некрасивым способом, да еще и прилюдно! У организаторов было формальное право вот так сделать. Наши отношения с Польшей находятся ниже плинтуса. В каждом моменте необходимо сделать все, чтобы вот такой возможности унизить нас не было. Но не судите упрощенно. И в Польше есть люди, которые грудью вставали на защиту наших памятников, которые остались после войны».

Грубейшая ошибка организаторов

Новый виток обострения российско-польских отношений начался после инцидентов в Балтийском море, когда польские суда пытались помещать строительству газопровода «Северный поток-2». В середине апреля Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов на фоне новых американских санкций. Россия в ответ решила выслать пять представителей польского посольства в Москве. Впрочем, обо всем этом навряд ли думали организаторы матча по стоклеточным шашкам в Варшаве, выполняя требования ВАДА о соблюдении санкций. Просто новое обострение внешнеполитических отношений наложилось на ошибки оргкомитета, который готовил поединок в условиях пандемии и в сжатые сроки.

Анонс матча Наталья Садовская — Тамара Тансыккужина. Фото Федерация шашек России

Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам среди женщин между действующей чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной из России и экс чемпионкой мира Наталией Садовской из Польши планировалось провести в конце декабря прошлого года — сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. В итоге соревнования согласилась принять Варшава, несмотря на серьезные коронавирусные ограничения, действующие в Польше.

После четырех игровых дней Садовская ведет в счете 32:16. Единственную победу в классической партии полька одержала в той самом скандальном поединке, когда Тансыккужина лишилась флага прямо по ходу встречи. Уроженка Набережных Челнов является шестикратной чемпионкой мира в этом виде спорта. Тансыккужина находится в Польше со своим тренером — десятикратным чемпионом мира Алексеем Чижовым. «Он ей секундирует. Защитить спортсменку никак было нельзя, в игровую зону никому нельзя входить», — сказал РТ главный тренер сборной России Юрий Черток.

«Между нами, Всемирной федерацией шашек и ВАДА шли переговоры, довольно жесткие, — отметил Черток в интервью РТ. — К нам этот допинговый скандал не имеет абсолютно никакого отношения. Во-первых, весьма сомнительно само применение допинга в шашках. Во-вторых, все наши допинг-пробы идут напрямую в ВАДА, минуя Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и к нам никаких претензий не было. Даже стоял вопрос о выходе из соглашения с ВАДА, но все-таки совет FMJD принял решение соблюдать требования».

«Можно только выразить сожаление, потому что это произошло во время матча, — приводит слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова ТАСС. — Это грубейшая ошибка организаторов, которые должны были надлежащим образом имплементировать решение CAS (Спортивного арбитражного суда), как это делают федерации по олимпийским видам спорта. Надеюсь, что в будущем организаторы и международные федерации будут более внимательно относиться к таким чувствительным моментам».