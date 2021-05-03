Авербух и Арзамасова ждут ребенка, Севастьянова, Никитина и другие звезды отдыхают на курортах

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

Алена Косторная наслаждается летней погодой в Ташкенте

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поделились радостной новостью: они скоро станут родителями

Александр Большунов и Анна Жеребятьева проводят медовый месяц на Мальдивах

Елизавета Туктамышева поучаствовала в фотосессии для известного журнала

Евгений Плющенко сыграл в хоккей на Мальдивах с Антоном Сихарулидзе и Гном Гномычем

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова радует поклонников жаркими снимками

Биатлонистка Светлана Миронова опубликовала откровенный пост в оранжевом бикини на пляже в Дубае

Денис Глушаков показал фото из бани: «Скучал. Хорошо, что жена фоткала»

Дарья Клишина желает всем хорошей погоды и прекрасного настроения

Скелетонистка Елена Никитина проводит отпуск на Бали

Юлия Ефимова отпраздновала Пасху