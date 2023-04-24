Природа не отдыхает на детях гениев: внучка актера Евстигнеева становилась чемпионкой Европы

Софья Евстигнеева могла сделать карьеру спортсменки.

Выдающегося актера театра и кино Евгения Евстигнеева давно нет в живых, но память о нем жива до сих пор. Продолжателем актерской династии Евстигнеева является его единственная внучка Софья. Девушка родилась в творческой семье, но стала неплохой спортсменкой.

Рожденная быть звездой

Увлечение спортом можно считать удивительным, ведь Софья актриса в третьем поколении:

ее дед — актер Евгений Евстигнеев, известен в России и за границей;

бабушка — актриса Лилия Евстигнеева, выступавшая во МХАТе и «Современнике»;

отец — заслуженный артист Максим Разуваев;

мама — актриса Мария Селянская.

В конце 1990-х маленькая Софья Разуваева снялась в рекламе йогурта.

Получив актерский опыт в раннем детстве, девочка не захотела сразу становиться актрисой. В детстве ее главной страстью были бальные танцы. Особенный интерес вызывали вальс, танго и фокстрот.

Успехи в бальных танцах говорят о многом. К девяти годам у девочки было более 90 медалей и 30 кубков. Софья становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала чемпионат России и доходила до финала чемпионата мира.

Танцы являлись для Софьи смыслом жизни до 14 лет. Начиная с этого момента, она охладела к спорту и фактически прекратила занятия. Гены взяли свое. В школе она мечтала стать журналисткой и переводчицей, а затем появилась тяга к творчеству — рисованию и актерскому мастерству.