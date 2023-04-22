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Украинцы устроили скандал из-за флага на соревнованиях в Молдавии. Им не позволили политическую акцию

Отдел спорта «СЭ»
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Латиноамериканские танцы.
Латиноамериканские танцы.
Фото Global Look Press
Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) получила жалобу от дуэта, который занял на чемпионате в Кишиневе последнее место.

Украинская спортсменка Виктория Урсатий устроила скандал по итогам чемпионата мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов по версии WDSF, который состоялся на прошлой неделе в столице Молдавии Кишиневе. На этом турнире Виктория и ее партнер Владислав Урсатий заняли последнее место. И, по мнению девушки, причиной провала стало политически некорректное поведение организаторов соревнований. Якобы те изначально заняли антиукраинскую позицию, запретив дуэту Урсатий выходить на церемонию открытия с флагом своей страны. А затем наказав танцоров за бойкот мероприятия.

Правила касаются всех стран

В Кишиневе пары выходили на паркет с табличками с названием стран, которые они представляли. Появления с флагами регламент не допускал и более того — напрямую запрещал. Однако украинские танцоры настаивали на патриотической акции и очень обиделись, когда провести ее не удалось. «С флагом родной Украины не выпустили на представление стран», — пожаловались Виктория в социальных сетях. В видеоролике Урсатий расплакалась, рассказав, что в знак протеста их дуэт решил остаться за сценой. Далее девушка предположила, что нашивка с флагом Украины стала причиной того, что ей с партнером не удалось пройти во второй финал соревнования.

Кроме того, Урсатий предъявила организаторам претензии по поводу того, что желто-синее знамя было вывешено в углу зала, а не на более выгодном месте, наряду с флагами других стран-участниц. «Действия официальных представителей WDSF в Кишиневе были неправомерными и не были подкреплены какими-то документами», — отметила спортсменка, сообщив, что Всеукраинская федерация танцевального спорта в связи с инцидентом подготовила жалобу во Всемирную федерацию танцевального спорта (WDSF). Видеообращение рыдающей украинки набрало в соцсетях более миллиона просмотров.

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«Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, абсолютно все. Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», — объяснил случившееся в интервью newsmaker.md глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петр Гозун.

Наши юниоры выиграли за Армению

Российские спортсмены участия в турнире в Кишиневе не принимали, поскольку более года назад были отстранены от соревнований. Всемирная федерация танцевального спорта сделала это со ссылкой на рекомендации МОК, хотя танцы не входят в программу Олимпиады. Более того, когда Томас Бах изменил свою точку зрения, WDSF решила не торопиться с возвращением россиян. Ранее наши спортсмены были на ведущих ролях в турнирах под эгидой этой организации. «Люди до сих пор считают, что присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде — это спорт вне политики. А так не должно быть», — заявила Виктория Урсатий в том же видеообращении.

На скандальном танцевальном турнире в Кишиневе, но в юниорской категории, победу одержали бывшие россияне Ярослав Киселев и София Филипчук, дебютировавшие за сборную Армении. Они выиграли в соревнованиях WDSF Open Under 21 Latin и заняли второе место на аналогичном старте по европейской программе. Ярослав и София в прошлом были одной из самых титулованных российских молодых пар. В 2021-м они выиграли все три первенства мира в юниорских категориях.

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В пятницу стало известно, что от российского спортивного гражданства решили отказаться двое российских пловцов — проживающая во Франции Анастасия Кирпичникова и проживающий в Австралии Марк Николаев. Также объявлено, что чемпион Европы 2023 года по шахматам Алексей Сарана будет представлять на международных турнирах Сербию. При этом стало известно, что Всемирная федерация стрельбы из лука пополнила список организаций, которые готовы ослабить санкции в отношении наших спортсменов. Ранее об этом объявили международные федерации фехтования, борьбы, настольного тенниса, тхэквондо, скейтбординга и современного пятиборья. Россию в принципе не отстраняли в теннисе, велоспорте, дзюдо, самбо, шахматах и автогонках.

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