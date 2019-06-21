Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Сербию на Европейских играх

Женская сборная России по баскетболу 3х3 добилась победы на командой Сербии в первом матче группового этапа на II Европейских играх в Минске.

Встреча завершилась со счетом 15:9.

В составе российской команды выступали Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина, Анна Позднякова и Юлия Козик.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Белоруссии. Встреча состоится в субботу, 22 июня.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня. В предстоящих соревнованиях примут около 3600 спортсменов из 50 стран. Участники разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.