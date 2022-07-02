Тарасова высказался о возможности российских спортсменов попробовать себя в других дисциплинах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о возможности российских спортсменов попробовать себя в других дисциплинах.

«Нам очень важно, чтобы вся нация была спортивная. Движение — это жизнь. Переход в другие дисциплины? Наверное, физически способные люди будут находить себя в разных дисциплинах», — сказала Тарасова «СЭ».

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