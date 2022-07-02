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Тарасова: «Нам очень важно, чтобы вся нация была спортивная! Движение — это жизнь»

Тарасова высказался о возможности российских спортсменов попробовать себя в других дисциплинах
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о возможности российских спортсменов попробовать себя в других дисциплинах.

«Нам очень важно, чтобы вся нация была спортивная. Движение — это жизнь. Переход в другие дисциплины? Наверное, физически способные люди будут находить себя в разных дисциплинах», — сказала Тарасова «СЭ».

В начале июня 18-летняя фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. В своей лучшей попытке фигуристка показала результат 4,19 м.

В составе «Динамо» сыграл российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против блогерской команды «Амкал». На его счету один забитый мяч.

Татьяна Тарасова
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