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Сегодня, 13:37

Тарасова: «У нас одна мечта, чтобы российских спортсменов допустили до соревнований»

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» отреагировала на новость о том, что украинцы будут отказываться от участия в турнирах, на которые допускаются российские спортсмены.

«Нам какое до этого дело. У нас одна мечта, чтобы российских спортсменов допустили до соревнований. Остальное нас не волнует!» — сказала Тарасова «СЭ».

Отмечается, что в случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной.

Татьяна Тарасова
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