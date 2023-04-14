Тарасова: «У нас одна мечта, чтобы российских спортсменов допустили до соревнований»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» отреагировала на новость о том, что украинцы будут отказываться от участия в турнирах, на которые допускаются российские спортсмены.

«Нам какое до этого дело. У нас одна мечта, чтобы российских спортсменов допустили до соревнований. Остальное нас не волнует!» — сказала Тарасова «СЭ».

Отмечается, что в случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной.