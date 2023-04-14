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Мамиашвили считает, что власти Украины своим запретом оставляют спортсменов «без куска хлеба»

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Сейчас мы видим попытки радикально влиять, навязывать свою бредовую позицию. Рано или поздно любая спорная ситуация всегда заканчивается миром. И как тогда эти люди будут смотреть своим спортсменам, своим гражданам в глаза? Хотя, думаю, им на это наплевать. Даже на Украине спортсмены, специалисты и тренеры понимают, что бредовое разделение настолько абсурдно. Людей оставляют без куска хлеба. Они могли бы участвовать, как это и делали [до СВО] - пусть под жесточайшим давлением, без копейки финансирования. Они выходили на нас, мы помогали им с финансированием», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

В пятницу, 14 апреля, депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем Telegram-канале опубликовал приказ Министерства спорта Украины о запрете атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

Источник: https://tass.ru/sport/17524861
Михаил Мамиашвили
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