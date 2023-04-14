Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами

Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал депутата Верховной рады Жана Беленюка.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — говорится в приказе.

В случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной. Также приказ дает право отзывать делегации украинских спортсменов из командировок, если в турнирах принимают участие россияне и белорусы.