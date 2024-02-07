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7 февраля, 15:00

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию

Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

II Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования по фигурному катанию состоятся в Магнитогорске на арене «Металлург» с 16 по 18 февраля: в пятницу, субботу и воскресенье. Турнир будет проходить в четырех дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Откроют программу соревнований танцоры. Женщинам предстоит закрыть турнир по фигурному катанию.

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию

16 февраля, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00

Мужчины, короткая программа — 14:45

Пары, короткая программа — 16:45

17 февраля, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 12:00

Мужчины, произвольная программа — 14:00

Женщины, короткая программа — 16:15

18 февраля, воскресенье

Пары, произвольная программа — 13:15

Женщины, произвольная программа — 15:00

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Сборная России по фигурному катанию
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