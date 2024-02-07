Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию
II Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования по фигурному катанию состоятся в Магнитогорске на арене «Металлург» с 16 по 18 февраля: в пятницу, субботу и воскресенье. Турнир будет проходить в четырех дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Откроют программу соревнований танцоры. Женщинам предстоит закрыть турнир по фигурному катанию.
Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию
16 февраля, пятница
Танцы на льду, ритм-танец — 13:00
Мужчины, короткая программа — 14:45
Пары, короткая программа — 16:45
17 февраля, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 12:00
Мужчины, произвольная программа — 14:00
Женщины, короткая программа — 16:15
18 февраля, воскресенье
Пары, произвольная программа — 13:15
Женщины, произвольная программа — 15:00
Время начала соревнований — московское.
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация