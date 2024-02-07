Всероссийская спартакиада сильнейших: арены и стадионы проведения соревнований
II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов в 2024 году будет проходить на 12 различных спортивных объектах. Соревнования состоятся в пяти регионах России.
В Челябинской области запланированы соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту и шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, хоккею.
Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Краснодарский край — по бобслею, скелетону и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).
Стадионы и арены Всероссийской спартакиады сильнейших 2024
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Челябинск, ледовая арена «Трактор»
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Челябинск, ледовый дворец «Уральская молния»
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Златоуст, лыжно-биатлонный комплекс
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Магнитогорск, арена «Металлург»
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Миасс, горнолыжный комплекс «Солнечная долина»
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Куса, центр активного отдыха «Евразия»
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Нижний Тагил, горнолыжный центр «Гора Белая»
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Нижний Тагил, комплекс трамплинов «Аист»
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Тюмень, центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»
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Сочи, санно-бобслейная трасса «Санки»
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Красноярск, ледовый дворец «Кристалл арена»
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Красноярск, многофункциональный комплекс «Сопка
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация