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7 февраля, 14:00

Всероссийская спартакиада сильнейших: арены и стадионы проведения соревнований

Для проведения Всероссийской спартакиады сильнейших будет задействовано 12 стадионов и арен
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Челябинск. Ледовая Арена «Трактор».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов в 2024 году будет проходить на 12 различных спортивных объектах. Соревнования состоятся в пяти регионах России.

В Челябинской области запланированы соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту и шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, хоккею.

Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Краснодарский край — по бобслею, скелетону и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Стадионы и арены Всероссийской спартакиады сильнейших 2024

  • Челябинск, ледовая арена «Трактор»

  • Челябинск, ледовый дворец «Уральская молния»

  • Златоуст, лыжно-биатлонный комплекс

  • Магнитогорск, арена «Металлург»

  • Миасс, горнолыжный комплекс «Солнечная долина»

  • Куса, центр активного отдыха «Евразия»

  • Нижний Тагил, горнолыжный центр «Гора Белая»

  • Нижний Тагил, комплекс трамплинов «Аист»

  • Тюмень, центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»

  • Сочи, санно-бобслейная трасса «Санки»

  • Красноярск, ледовый дворец «Кристалл арена»

  • Красноярск, многофункциональный комплекс «Сопка

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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