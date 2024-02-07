Всероссийская спартакиада сильнейших: арены и стадионы проведения соревнований

Для проведения Всероссийской спартакиады сильнейших будет задействовано 12 стадионов и арен

II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов в 2024 году будет проходить на 12 различных спортивных объектах. Соревнования состоятся в пяти регионах России.

В Челябинской области запланированы соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту и шорт-треку, фигурному катанию, биатлону, хоккею.

Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Краснодарский край — по бобслею, скелетону и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Стадионы и арены Всероссийской спартакиады сильнейших 2024

Челябинск, ледовая арена «Трактор»

Челябинск, ледовый дворец «Уральская молния»

Златоуст, лыжно-биатлонный комплекс

Магнитогорск, арена «Металлург»

Миасс, горнолыжный комплекс «Солнечная долина»

Куса, центр активного отдыха «Евразия»

Нижний Тагил, горнолыжный центр «Гора Белая»

Нижний Тагил, комплекс трамплинов «Аист»

Тюмень, центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»

Сочи, санно-бобслейная трасса «Санки»

Красноярск, ледовый дворец «Кристалл арена»

Красноярск, многофункциональный комплекс «Сопка

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация