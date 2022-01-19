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Сегодня, 18:18

Во Франции введут запрет на ношение хиджаба на спортивных соревнованиях

Иван Шитик
Корреспондент

Сенат Франции проголосовал за запрет на ношение хиджаба на спортивных соревнованиях, сообщает Le Parisien.

Законопроект предусматривает запрещение «практики, демонстрации и публичного распространения исламистской идеологии».

В октябре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране. По словам Макрона, в стране были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны.

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