Во Франции введут запрет на ношение хиджаба на спортивных соревнованиях

Сенат Франции проголосовал за запрет на ношение хиджаба на спортивных соревнованиях, сообщает Le Parisien.

Законопроект предусматривает запрещение «практики, демонстрации и публичного распространения исламистской идеологии».

В октябре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране. По словам Макрона, в стране были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны.