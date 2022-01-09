Самолет доставил в Екатеринбург из Алма-Аты 14 российских спортсменов

Самолет ВКС доставил с аэродрома Алматы в Екатеринбург 14 членов российской юношеской спортивной команды, находившихся на сборах в Казахстане, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды находившихся на спортивных сборах в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Казахстан накануне новогодних праздников на спортивные сборы.