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Самолет доставил в Екатеринбург из Алма-Аты 14 российских спортсменов

18:23

Самолет ВКС доставил с аэродрома Алматы в Екатеринбург 14 членов российской юношеской спортивной команды, находившихся на сборах в Казахстане, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды находившихся на спортивных сборах в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Казахстан накануне новогодних праздников на спортивные сборы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220109/sport-1767062052.html

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Иван Шитик все материалы автора
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