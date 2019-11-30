Владелец «Монако» создал команду года. Из яхтсменов

Российская команда Scorpios, созданная в 2017 году владельцем футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым, признана лучшей в номинации «PROyachting. Команда года». Осенью 2019-го Scorpios стала чемпионкой мира в классе Club Swan 50.

Конкуренция в этом классе невероятно высока, в соревновании участвовали рекордные 18 яхт-монотипов, были представлены многие профессиональные команды. Рыболовлеву, который выполнял обязанности рулевого, удалось собрать практически национальную команду: из 13 членов экипажа девять яхтсменов русские, сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта.