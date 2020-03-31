Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Теперь нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права на профессию до трех лет, либо тюремное заключение на тот же срок. Глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев считает такую меру полностью обоснованной.

— Закон принят единогласно. На первом месте должна стоять жизнь каждого человека. Это надо четко понимать. Давайте уже ответственно подходить к подобным вопросам. Только такие жесткие меры способны побороть пандемию как можно быстрее. В кратчайшие сроки!

Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, думать о личной гигиене, сидеть на карантине, сложно будет изменить ситуацию. Взгляните на Китай. Там за два месяца практически ликвидировали угрозу. Никаких послаблений здесь быть не может. Возможны только жесткие наказания нарушителям вплоть до тюремного срока до трех лет. Это, как я заметил выше, адекватная мера!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.