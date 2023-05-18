ВАДА наказало 203 российских спортсмена на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наказало 203 спортсмена из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщает ТАСС.

Также 182 дела находятся на стадии расследования. 73 спортсменам предъявлены обвинения.

«Постоянный успех «Операции LIMS» является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическими вопросами агентства. Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им ВАДА, продолжают возбуждать дела по мере необходимости. ВАДА связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов во всем мире», — цитирует ТАСС президента ВАДА Витольда Баньку.

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону ВАДА, но только частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.