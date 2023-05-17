Остальные
Новости
Игры
Главная
Остальные

17 мая, 15:47

Госдума приняла в I чтении законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Флаг РФ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 мая Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении проект базового закона об особенностях правового регулирования в области физкультуры и спорта в связи с принятием в состав РФ новых регионов, сообщает ТАСС.

Документ направлен на комплексную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в существующую систему физкультуры и спорта в России.

Законопроект был внесен правительством в апреле 2023 года. Согласно документу, представители четырех новых регионов смогут входить в общероссийские спортивные федерации, а также создавать свои региональные.

Предлагается также признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им раньше в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины. При этом знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей приравниваются к соответствующим знакам отличия РФ.

Нормы также распространяют меры социальной поддержки чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, других международных спортивных соревнований на спортсменов, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР и Украины. Согласно законопроекту, они будут получать стипендии, льготы, стимулирующие выплаты и другие меры социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами РФ.

Источник: ТАСС
5
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, сколько россиян переели шашлыка на майских праздниках и теперь сядут на диету
Новости
RSS RSS
Все новости