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Сегодня, 10:07

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что за детский спорт должно отвечать государство

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян, имеющих детей до 18 лет, о детском спорте.

По данным опроса 81 процент россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство. Еще четверть (25 процентов) полагает, что развивать детский спорт нужно, прежде всего, коммерческим организациям, которые работают в спортивной сфере. 24 процента опрошенных считают, что развитием должны заниматься сами родители, 16 процентов — некоммерческие организации, 13 процентов — крупный бизнес.

Тройку самых популярных видов спорта, которыми занимаются дети, по результатам опроса ВЦИОМ составили единоборства (11 процентов), плавание (10 процентов) и хореография, танцы (8 процентов). Футбол и мини-футбол назвали 5процентов опрошенных родителей, баскетбол — 4 процента.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 22 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.

Источник: ВЦИОМ
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