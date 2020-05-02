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В России зафиксировано 9 623 новых случая коронавируса. Это рекордные цифры

11:41
Эпидемия коронавируса. Фото Reuters Статистика по коронавирус в России. Фото Telegram-канал «Стопкоронавирус».
Эпидемия коронавируса. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 358 человек), Московской области (807), Санкт-Петербурге (323), Нижегородской области (320) и Мурманской области (143)

Всего на день 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

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