По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2 836 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 238 человек), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (279) и Свердловской области (130).

Всего на день 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.