По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 579 человек. Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 871 человек), Московской области (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербург (161).

Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.