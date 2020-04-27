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В России за сутки — 6 198 новых случаев коронавируса

10:55
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 579 человек. Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 871 человек), Московской области (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербург (161).

Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

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