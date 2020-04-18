В России за сутки — 4785 новых случаев коронавируса
10:49
За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.
Наибольший прирост — в Москве (2649 новых случаев), Московской области (428) и Санкт-Петербурге (139). За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (21 в Москве), выписано по выздоровлению 467 человек.
Всего на сегодня в России зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. Умерли 313 человек, выздоровели 3057.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020