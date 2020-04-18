За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Наибольший прирост — в Москве (2649 новых случаев), Московской области (428) и Санкт-Петербурге (139). За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (21 в Москве), выписано по выздоровлению 467 человек.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. Умерли 313 человек, выздоровели 3057.