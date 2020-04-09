За последние сутки в России подтверждено 1 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (857), Московской области (199), Санкт-Петербурге (44), Брянской области (40) и Республике Коми (31).

По данным Роспотребнадзора всего на день 9 апреля в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.