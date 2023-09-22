В России планируют провести чемпионат мира по нардам

Президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин заявил, что чемпионат мира по нардам планируют организовать в России.

«Мы ставим перед собой глобальные цели. Одна из них — проведение чемпионата мира в России. Даже не сомневаемся в том, что эта цель будет достигнута в ближайшее время. Мы пригласим сильнейших спортсменов, не будет никаких исключений или запретов. Нарды — открытый спорт», — приводит слова Авсецмна ТАСС.

Федерация проведет ближайший крупный турнир 24 сентября в Москве. Призовой фонд финала Гран-при России составит 5 миллионов рублей.