Азат Кадыров считает, что бюджет Минспорта должен быть в два раза выше для реализации задач

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что для реализации всех задач, стоящих перед ведомством, бюджет Министерства спорта РФ должен быть больше в два раза.

«Для реализации всех задач министерства бюджет должен быть в два раза больше. Как развивать спорт? Засучив рукава, работать как есть. У спортсменов тренировочные мероприятия проходят, соревнования идут, призовые выплачиваются. Мы в рамках формирования бюджета собрали средства с 30 регионов страны для строительства спортивных объектов. Обнулили те регионы, где не начаты строительные работы. Мы провели работу по перераспределению 10 процентов бюджета», — приводит ТАСС слова Кадырова.

Ранее Кадыров назвал плановым сокращение финансирования российского спорта.