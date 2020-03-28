В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Сегодня предприятия Комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что дезинфекция будет проводиться с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Заммэра напомнил, что в Москве предприняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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