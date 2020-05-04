В Италии начали ослаблять карантин: можно гулять и навещать близких

Власти Италии приступили ко второй фазе снятия карантина, сообщает Reuters. Граждане страны могут посещать парки и скверы, кафе начали торговать едой на вынос, постепенно открываются непродовольственные магазины.

Итальянца могут навещать родственников и близких людей. При этом под вторую категорию попадают гражданские супруги и пары, которых связывают длительные любовные отношения. А вот встречи с друзьями пока что под запретом.

Ранее сообщалось, что с 4 мая футбольные клубы смогут возобновить тренировки. При этом легионеры, возвращающиеся в Италию из других стран, должны сперва пройти двухнедельный карантин.

Италия стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Всего в ней зарегистрировано на данный момент 211 938 случаев заболевания (третий показатель после США и Испании) и 29 079 смертей (второй показатель после США). Выздоровело 82 879 человек.