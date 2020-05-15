В ФМБА назвали самую уязвимую для коронавируса группу крови

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о том, люди с какой группой крови более уязвимы для коронавирусной инфекции.

— Очень важно, чтобы (при лечении пациентов плазмой с антителами) совпадала группа крови, — рассказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом. — Здесь, кстати говоря, интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 262 843 человек, 58 226 выздоровело, 2 418 умерло.