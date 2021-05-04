Тансыккужина считает, что она выиграла чемпионат мира по шашкам благодаря удаче и выдержке

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала свою победу в матче за мировую корону. Она победила представительницу Польши Наталью Садовскую.

«Я довольна, — цитирует спортсменку ТАСС 4 мая. — Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала.

Это самый сложный и долгий турнир. Наталья — очень опытный матчевый боец, играет очень надежно. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку".

Россиянка стала чемпионкой мира в седьмой раз. Финальный матч проходил в Варшаве.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки.

Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.